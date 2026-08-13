Обнародованы цены на школьную форму к новому учебному году.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на İqtisadiyyat.az, об этом рассказал начальник отдела Бакинского швейного дома (БШД) Этибар Азимов.

По его словам, в наличии имеются все модели школьной формы:

«Все наши магазины работают в усиленном режиме. На всю школьную форму, приобретенную в наших торговых центрах, мы предоставляем гарантию сроком на 1 год. Хотя 8 наших магазинов работают без выходных круглый год, сезон начался именно сейчас. У нас достаточно товаров, мы можем производить форму в любом объеме. В наличии имеются все модели и размеры».

Э. Азимов также предоставил информацию о ценах на форму. По его словам, льготные цены, установленные в прошлом учебном году, остаются без изменений:

«Рубашки с коротким рукавом для мальчиков и девочек (размеры 26–54) стоят 12 манатов, с длинным -14 манатов, а брюки и юбки - 15 манатов. Тонкие жакеты (размеры 30–50) стоят 20 манатов, жакеты с капюшоном - 25 манатов, а плотные жакеты (размеры 26–54) - 22 маната. Кроме того, к стоимости брюк, юбок и рубашек больших размеров (56, 58 и 60) добавляется 5 манатов из-за повышенного расхода ткани».

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