Умерла звезда сериала «Доктор Кто» 

Британская актриса Шерил Холл, известная по сериалам «Доктор Кто», «Жители Ист-Энда» и «Гражданин Смит», скончалась в возрасте 76 лет.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на The Sun.

Шерил Холл начала актёрскую карьеру в конце 1960-х годов. В 1973 году она появилась в сериале «Доктор Кто», сыграв Ширну в эпизоде «Карнавал монстров». Наибольшую известность актрисе принесла роль Ширли Джонсон в британском ситкоме «Гражданин Смит».

Также Холл снималась в сериалах «Служебные обязанности», «Жители Ист-Энда», «Инспектор Морс», «Безмолвный свидетель» и «Катастрофа».

О причинах смерти актрисы не сообщается.