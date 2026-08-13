 Шесть арабских федераций поддержали Инфантино. Две из них входят в конфедерацию, выступившую против него | 1news.az | Новости
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Шесть арабских федераций поддержали Инфантино. Две из них входят в конфедерацию, выступившую против него

First News Media14:49 - Сегодня
Шесть арабских федераций поддержали Инфантино. Две из них входят в конфедерацию, выступившую против него

Совместное заявление подписали Катар, Ливан, Марокко, Египет, Судан и Мавритания. Четверо из шести подписантов — члены Совета ФИФА

Футбольные федерации шести арабских стран выступили с совместным заявлением в поддержку президента ФИФА Джанни Инфантино. Документ подписали руководители ассоциаций Катара, Ливана, Марокко, Судана, Египта и Мавритании, сообщает Reuters.

«Признавая важную роль арабского футбола в сближении народов и укреплении сотрудничества между футбольными ассоциациями арабского мира, мы выражаем полную поддержку господину Джанни Инфантино, президенту ФИФА, и подтверждаем наше доверие к его руководству и неизменной приверженности развитию футбола во всём мире», — говорится в совместном заявлении.

Четверо из шести подписавших входят в Совет ФИФА — исполнительный орган организации, состоящий из 37 человек.

Почему это важно

Значение заявления определяется составом подписантов. Катар и Ливан входят в Азиатскую конфедерацию футбола, которая 10 августа вместе с УЕФА и КОНКАКАФ подписала открытое письмо с критикой Инфантино и требованием независимой проверки. Марокко, Египет, Судан и Мавритания представляют Африканскую конфедерацию, ранее единогласно поддержавшую президента ФИФА.

Таким образом, две азиатские федерации публично разошлись с позицией собственной конфедерации — как это ранее сделала Мексика, входящая в КОНКАКАФ.

Как сообщал 1news.az, именно в этом и заключается главная сложность для противников Инфантино: голосуют не конфедерации, а 211 национальных ассоциаций поимённо, и заявление руководящего органа не обязывает его членов.

Расклад

Поддержку Инфантино за последние дни выразили Мексика, Аргентина, Парагвай, Эквадор и Боливия, а также, по сообщениям СМИ, Индонезия, Кувейт, Шри-Ланка, Филиппины, ОАЭ, Монголия, Бутан, Нигерия, Коморские Острова, Малави, Уганда и Гамбия. Африканская конфедерация выступила в его поддержку от имени всех 54 своих членов, КОНМЕБОЛ отказалась поддерживать любые попытки смещения президента без голосования всех 211 ассоциаций.

С противоположной стороны поддержку переизбрания Инфантино отозвали Англия, Уэльс, Швеция, Финляндия, Сербия, Албания и Хорватия. Хорватская федерация объяснила решение «тщательной переоценкой внутри федерации в свете недавних событий вокруг чемпионата мира 2026 года».

Отдельно выступила президент Федерации футбола Норвегии Лисе Клавенесс, потребовавшая немедленной отставки Инфантино. Её называют среди возможных кандидатов на пост президента ФИФА.

Что дальше

Кандидатуры на выборах выдвигаются до 18 ноября, голосование состоится в марте 2027 года на Конгрессе ФИФА в Марокко. Для победы необходимы 106 голосов из 211, для созыва внеочередного Конгресса — письменные обращения от 43 ассоциаций; таких обращений подано не было.

Первой практической проверкой объявленного УЕФА бойкота станет юношеский чемпионат мира среди девушек до 20 лет, который принимает Польша с 5 сентября.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана свою позицию публично не обозначала.

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