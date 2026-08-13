 Назван город, который примет конкурс «Евровидение-2027» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Назван город, который примет конкурс «Евровидение-2027» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий14:37 - Сегодня
Назван город, который примет конкурс «Евровидение-2027» - ВИДЕО

Европейский вещательный союз (EBU) и Болгарское национальное телевидение (BNT) объявили город, который примет 71-й конкурс песни «Евровидение» в 2027 году.

Им стал Бургас на побережье Черного моря — как сообщает 1news.az со ссылкой на Eurovision.tv, конкурс пройдет на арене Arena Burgas, открытой в 2023 году. Это будет первое в истории «Евровидение», которое состоится в Болгарии.

Первый полуфинал пройдет 11 мая, второй — 13 мая, а гранд-финал состоится 15 мая 2027 года.

Бургас был выбран по итогам конкурсного отбора среди четырех болгарских городов. При выборе учитывались возможности арены и техническая инфраструктура, наличие гостиниц, транспортная доступность и международное сообщение, а также готовность городских властей принять конкурс.

В рамках «Евровидения-2027» мероприятия пройдут не только в Бургасе. София, Пловдив и Варна, также претендовавшие на проведение конкурса, будут задействованы в сопутствующей программе.

Организаторы отмечают, что Бургас позволит создать особую атмосферу конкурса благодаря расположению на Черном море, пляжам, паркам и насыщенной культурной жизни города.

Во время конкурсной недели в Бургасе также будут работать Eurovision Village и EuroClub, а также пройдет масштабная культурно-развлекательная программа.

Напомним, право Болгарии принять «Евровидение-2027» страна получила после победы DARA на конкурсе в Вене в 2026 году с песней «Bangaranga».

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