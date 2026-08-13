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Экзамен по-киевски

First News Media14:40 - Сегодня
Экзамен по-киевски

Сможет ли «Карабах» вновь, как и в предыдущие годы, выйти в основной этап на евроарене?

Первый квалификационный матч Лиги Конференций против киевского «Динамо» оставил много вопросов — на которые сегодня предстоит получить окончательные ответы. «Карабах» вновь встретится с киевским «Динамо», но теперь уже в Баку, где цена каждого эпизода становится ещё выше. Впереди 90 минут, которые определят, кто продолжит еврокубковый путь, а для кого европейский сезон на этом этапе завершится. Несмотря на поражение в первом матче агдамцы настроены весьма оптимистично.

  

ГУРБАН ГУРБАНОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «КАРАБАХ»

«У нас было время для хорошей подготовки. Несмотря на поражение в первой встрече, мы постараемся хорошей игрой добиться нужного результата. Верю, что футболисты до конца настроятся на игру. Против нас сыграет команда, которая имеет преимущество после первой игры и умеет хорошо обороняться»

В первом матче, прошедшем в Польше, агдамцы немного видоизменили состав, в частности, расположение игроков на новых позициях, что в итоге не принесло результата. Весьма неожиданным было появление Зубира на позиции в центре поля. Обычно, мы привыкли видеть его на левом краю атаки. У него не особо получались передачи на партнеров, одна из которых и вовсе привела к пропущенному мячу. Вероятнее всего, мы вновь увидим Зубира на его привычном фланге. Правда, в последние дни в прессу просочились разговоры о его скором уходе из клуба, которые пока никак не комментируются.

Алексей Кащук появился на позиции центрфорварда. Ранее мы видели его на правом фланге, где на сей раз в основе появился Жали Муаддиб. Новобранец уже неплохо проявил себя в первых играх, однако, и у него в этом матче не всегда получалось качественно созидать с партнерами. В любом случае, у него есть талант. В планах главного тренера именно в Муаддибе найти замену ушедшему Леандро Андраде. Матеус Силва вышел в центре обороны, а не на правом привычном фланге защиты. На его позиции играл Макрецкис, который в итоге был удален с поля. Отсутствовал выбывший из-за травмы шведский форвард Саво. Именно с этим было связано появление Кащука в центре нападения.

Пропущенный агдамцами мяч получился весьма нелепым в результате небольшой неразберихи в штрафной площади. Хочется верить, что таких ошибок команда, так ярко проявившая себя в прошедшем сезоне в Лиге Чемпионов, больше не допустит. Однако, в последнее время клуб покинула группа игроков, что не может не оставить определенные последствия. Пришедшие в команду футболисты постепенно вливаются в состав, однако, в матчах такого уровня, ошибки редко прощаются соперниками. Не очень приятным фактом является отсутствие забитых мячей в активе агдамцев на протяжении уже трех матчей. Это также по-своему оставляет за собой негативный след. Об этом на предматчевой пресс-конференции говорил и главный тренер Губран Гурбанов.

ГУРБАН ГУРБАНОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «КАРАБАХ»

Это не может оставаться без последствий. Я нормально к этому отношусь и стараюсь исправить. Но, футболисты бывают более уверенными, когда есть эффект от их игры и результат. Такое бывает в отдельных отрезках сезона. Нужно больше создавать, чтобы забивать. Наш план немного нарушен, но, со временем мы устраним это, и все пойдет по плану.

Касаясь соперника, стоит отметить его преимущество перед ответным матчем. Если агдамцы начнут действовать первым номером с первых минут, то динамовцы будут делать упор на контратаки, которые, кстати говоря, у них получались весьма неплохо. У команды молодой боевой состав. У «скакунов» же есть хороший еврокубковый опыт и выстроенная система, которую отметил наставник киевлян Игорь Костюк.

ИГОРЬ КОСТЮК

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «ДИНАМО» (КИЕВ)

Гурбан Гурбанов в этой команде уже долгие годы. У них уже сложились определенные системы. Они регулярно играют в еврокубках. Это делает предстоящую игру еще более интересной.

Предстоящая сегодня ответная встреча в Баку станет той самой точкой невозврата, где уже не будет места предположениям. «Карабаху» предстоит быть очень внимательным, ведь от команды так много ожиданий, что увеличивает цену каждой ошибки.

ЭМИН АХМЕДОВ

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