Энергия формы: монументальное панно Октая Шихалиева - ФОТО

Мозаика - это особый вид изобразительного искусства, в котором изображение создаётся из множества мелких фрагментов камня, стекла или смальты, объединённых в единую композицию.

Её выразительность строится не только на цвете и форме, но и на фактуре, благодаря чему поверхность начинает «оживать» в игре света. В архитектуре мозаика занимает особое место, превращая плоскость стены в художественное пространство. В Азербайджане мозаики получили широкое распространение, особенно в XX веке, став неотъемлемой частью городского ландшафта. Они относятся к монументально-декоративному искусству, где соединяются художественная идея и архитектурная форма. Эти произведения несут в себе не только эстетическую, но и культурно-историческую нагрузку, отражая мировоззрение и ценности своей эпохи.

Одним из ярких примеров является мозаичное панно, расположенное в Шамкирском районе. Его автор - художник Октай Шихалиев, а создано оно было в 1980 годах. Панно занимает значительную часть фасада и воспринимается как цельное художественное произведение, органично связанное с архитектурой здания. Уже при первом взгляде оно захватывает динамикой, ритмом и насыщенной цветовой палитрой, в которой сочетаются глубокие синие, тёплые красные и землистые оттенки.

Центральное место в композиции занимает фигура мужчины, изображённого в стремительном движении. Его поза напряжённа и выразительна: корпус наклонён вперёд, ноги широко расставлены, а рука поднята в энергичном жесте, словно он преодолевает мощную стихию. Этот образ наполнен внутренней силой и символизирует борьбу, труд и преодоление. Линии фигуры чёткие и ритмичные, почти графичные, благодаря чему она выделяется на фоне сложного декоративного окружения.

Особое внимание привлекает взаимодействие человека со стихиями, которые представлены в виде волнообразных форм. В нижней части панно разворачивается мощный поток воды, переданный через извивающиеся линии и насыщенные оттенки синего и бирюзового. Волны словно поднимаются навстречу фигуре, создавая ощущение напряжённого диалога между человеком и природой. В то же время в верхней части композиции можно заметить элементы, напоминающие облака и потоки воздуха, что усиливает ощущение движения.

Композицию объединяет дугообразная арка, проходящая через центр панно. Она словно связывает все элементы - фигуру, архитектурные формы и природные мотивы в единый ритм. Внутри этой арки изображены индустриальные здания, напоминающие городские силуэты. Они символизируют развитие, прогресс и человеческую деятельность, противопоставленную стихиям, но одновременно с ними взаимодействующую. Декоративные элементы по краям панно отсылают к национальным орнаментам. Геометрические узоры, ритмичные линии и цветовые акценты создают богатую фактурную среду, в которой каждая деталь играет свою роль.

Цветовая палитра панно построена на контрасте холодных и тёплых оттенков. Синие и зелёные тона воды и фона противопоставлены красным и оранжевым акцентам, что придаёт композиции напряжённость и энергию. При этом цвета не конфликтуют, а находятся в гармонии. Важно отметить, что панно не существует отдельно от архитектуры, а является её неотъемлемой частью. Оно формирует визуальный акцент здания, задаёт его характер и взаимодействует с окружающей средой. В зависимости от времени суток и освещения мозаика воспринимается по-разному, каждый раз раскрывая новые нюансы.

Это произведение является не просто декоративным элементом, а полноценным художественным высказыванием, в котором соединяются тема человека, природы и прогресса. Оно отражает эстетику своего времени, когда искусство стремилось говорить о силе, труде и движении вперёд. Сегодня подобные мозаики являются важной частью культурного наследия.

Важно отметить, что в прошлом году по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой во многих районах столицы были проведены масштабные работы по восстановлению и реставрации мозаик. Значительное количество объектов монументально-декоративного искусства, находившихся в плохом состоянии, было приведено в надлежащий вид и профессионально отреставрировано.

Беречь подобные мозаики - значит сохранять не только материальный объект, но и культурный код, заключённый в нём. Эти произведения бесценны, потому что они продолжают говорить с современным зрителем языком формы, цвета и смысла.

Автор Вахид Шукюров