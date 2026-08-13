Необычное происшествие в Баку: из газовой трубы вместо газа потекла вода - ВИДЕО

В Баку произошел курьезный случай: в результате того, что мастера, проводившие ремонт в одной из квартир, неправильно подключили трубу, из газовых труб в домах вместо газа потекла вода.

Как передает 1news.az, об этом жители сообщили на горячую линию Xəzər Xəbər.

Как сообщает Xezerxeber.az, инцидент произошел в пятиэтажном доме по адресу: Наримановский район столицы, улица Ашрафа Алиева, 37. В результате происшествия в трех подъездах здания была приостановлена подача газа.

По словам жильцов, строители, делавшие ремонт в одной из квартир, ошиблись при подключении коммуникаций.

В ответ на запрос в Производственном объединении «Азеригаз» сообщили, что работы по решению проблемы уже начаты.

Xezerxeber.az представляет более подробный видеоматериал по этой теме.