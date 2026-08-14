В МИД Ирана сообщили о продолжении переговоров с США через посредников

Иран продолжает вести переговоры с США через посредников, считая дипломатию главным приоритетом и сохраняя готовность защищать страну.

Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщил посол Ирана в Таиланде Насреддин Хейдари.

«Переговоры через посредников продолжаются. Главный вопрос заключается в том, насколько добросовестно американская сторона намерена выполнять свои обязательства. Дипломатия остается нашим приоритетом, однако мы всегда готовы защитить свою родину», — сказал он.