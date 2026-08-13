Российскую стримершу депортировали из Казахстана за оскорбление казахстанцев — ВИДЕО

Российская стримерша Ксения Гузаева, известная под ником Fasoollka, покинула Казахстан после административного дела из-за высказываний о стране и её жителях.

Во время стримов она называла Алматы «селом», ставила под сомнение принадлежность Павлодара Казахстану и допускала оскорбительные высказывания в адрес местных жителей.

Эти заявления вызвали широкий резонанс в казахстанских соцсетях. Суд привлёк Гузаеву к административной ответственности и назначил штраф.

После этого её выдворили из страны, а въезд в Казахстан запретили на пять лет. Сама стримерша позже подтвердила депортацию и рассказала, что за последнюю неделю трижды посещала полицию.

По её словам, в последний раз она провела полдня в СИЗО.