Российскую стримершу депортировали из Казахстана за оскорбление казахстанцев — ВИДЕО
Российская стримерша Ксения Гузаева, известная под ником Fasoollka, покинула Казахстан после административного дела из-за высказываний о стране и её жителях.
Во время стримов она называла Алматы «селом», ставила под сомнение принадлежность Павлодара Казахстану и допускала оскорбительные высказывания в адрес местных жителей.
Эти заявления вызвали широкий резонанс в казахстанских соцсетях. Суд привлёк Гузаеву к административной ответственности и назначил штраф.
После этого её выдворили из страны, а въезд в Казахстан запретили на пять лет. Сама стримерша позже подтвердила депортацию и рассказала, что за последнюю неделю трижды посещала полицию.
По её словам, в последний раз она провела полдня в СИЗО.
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