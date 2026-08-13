Полиция проверила сообщение о пропаже ребёнка в Пираллахи - ВИДЕО
Информация, распространившаяся в социальных сетях и некоторых СМИ, о том, что в столичном районе Пираллахи несовершеннолетнего ребёнка гражданки Ф. Зейналовой якобы забрали без её согласия, была проверена сотрудниками полиции.
Как сообщила Qafqazinfo сотрудница пресс-службы Министерства внутренних дел Луму Исрафилли, родитель несовершеннолетнего был приглашён в соответствующий территориальный орган полиции.
В ходе проверки установлено, что в указанный период ребёнок находился у другого члена семьи. В настоящее время несовершеннолетний находится под опекой родителя.
Дополнительная проверка по данному факту продолжается.
Ранее мать ребёнка Ф. Зейналова заявляла о его похищении.
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