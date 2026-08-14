Организованный PASHA Holding INMerge Innovation Summit вновь состоится в Баку в 2026 году

INMerge Innovation Summit, организованный компанией PASHA Holding, будет вновь проведен в Баку.

После впечатляющего успеха саммита 2025 года, собравшего более 5000 участников, свыше 150 спикеров, а также более 100 стартапов и инвесторов, подготовка к мероприятию 2026 года уже началась с еще более амбициозными целями. В этом году INMerge пройдет 30 ноября и 1 декабря в Бакинском конгресс-центре.

INMerge объединяет ключевых участников инновационной экосистемы региона - стартапы, инвесторов, представителей корпораций и лидеров различных отраслей, создавая новые возможности для сотрудничества и партнерства.

В прошлом году на саммите выступили такие известные эксперты, как бывший президент компании Pixar Эд Кэтмулл, сооснователь Netflix Марк Рэндольф, профессор Массачусетского технологического института Хэл Грегерсен, бывший руководитель направления по выходу на рынок компании OpenAI Зак Касс и профессор Гарвардского университета Тарун Хан.

В рамках INMerge 2026 ожидается участие таких известных спикеров, как бывший директор по маркетингу компании Nike Грег Хоффман, лауреат Нобелевской премии Джоэль Мокир, бывший директор по развитию бизнеса компании Google X Мо Гавдат и другие эксперты.

Одновременно уже открыта регистрация для стартапов на предстоящий саммит. Отобранные стартапы получат возможность побороться за призовой фонд в размере 50 000 долларов, бесплатно проживать в пятизвездочном отеле, представить свой проект на специальном стенде, а также принять участие в отобранных индивидуальных встречах с представителями корпоративного сектора. Крайний срок подачи заявок для стартапов - 15 сентября 2026 года.