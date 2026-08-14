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В Ормузском проливе подверглись нападению два судна нефтяной компании ADNOC

First News Media09:00 - Сегодня
В Ормузском проливе подверглись нападению два судна нефтяной компании ADNOC

Два судна Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) подверглись нападению в Ормузском проливе, пострадавших нет.

Об этом говорится в заявлении, которое передало эмиратское информационное агентство WAM.

«Вечером 13 августа два судна компании подверглись нападению во время прохождения через Ормузский пролив. В результате инцидента никто не пострадал, ситуация находится под контролем», — указали в ADNOC.

В свою очередь Министерство иностранных дел ОАЭ возложило ответственность за атаку на Иран. Абу-Даби также потребовал от Тегерана прекратить агрессивные действия и «полностью и безоговорочно открыть пролив».

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