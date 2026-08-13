В МИД назвали число пострадавших от мин после Отечественной войны

С момента окончания Отечественной войны 2020 года в Азербайджане в результате подрывов на минах пострадали 436 человек.

Как отмечается в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X, за последние два дня произошли два минных взрыва, в результате которых ранения получили три мирных жителя.

В МИД подчеркнули, что произошедшие инциденты вновь демонстрируют сохраняющуюся угрозу, связанную с минным наследием конфликта. Мины продолжают представлять опасность для жизни людей, а также препятствуют восстановительным работам и безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев в свои дома.

Напомним, 12 августа в Ходжавендском районе, а 13 августа в Кяльбаджарском районе произошли минные инциденты. В результате двух происшествий пострадали три человека.