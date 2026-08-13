В Билясуваре 16-летний подросток убил 44-летнего односельчанина
13 августа в селе Дервишли Билясуварского района в полицию поступила информация об убийстве 44-летнего мужчины с применением режущего предмета.
Как сообщает АПА, по имеющейся информации, Шолат Рустамли 1982 года рождения был убит в результате конфликта на территории села.
Подозреваемый в совершении преступления 16-летний С. Ш. был задержан сотрудниками полиции и передан следствию.
По факту проводится расследование.
Ранее сообщалось, что в селе Дервишли Билясуварского района спор между местными жителями завершился поножовщиной.
По предварительным данным, в ходе конфликта один из мужчин получил ножевое ранение.
Пострадавший скончался по дороге в районную больницу.
Обстоятельства происшествия уточняются.
310