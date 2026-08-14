Из-за войны с Ираном США потеряли четверть всех своих дронов MQ-9 Reaper

США за время конфликта с Ираном потеряли не менее 45 тяжелых разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper, пишет The Washington Post.

"Американские военные потеряли по меньшей мере 45 БПЛА MQ-9 Reaper в ходе войны с Ираном, это примерно 25% их флота", - сообщило издание, ссылаясь на трех американских чиновников.

Между тем еще один чиновник пояснил газете, что не все потерянные беспилотники были сбиты - некоторые разбились после потери связи с управлением.

Издание отмечает, что стоимость MQ-9 Reaper может составлять от $30 до $50 млн, в зависимости от типа сенсоров и вооружения.

MQ-9 Reaper используется для сбора разведывательных данных и поражения динамических целей. Он оснащен турбовинтовым двигателем, который позволяет ему развивать скорость более 400 км в час. Беспилотник может находиться в воздухе 24 часа на высоте до 15 км. Он способен нести ракеты класса "воздух-земля" и "воздух-воздух", а также бомбы с лазерным наведением.