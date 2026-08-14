Дорожная полиция обратилась к водителям с предупреждением - ВИДЕО

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения с предупреждением.

В ведомстве отметили, что нарушение правил может занять всего мгновение, однако его последствия могут оказаться тяжёлыми.

«Выезд на полосу встречного движения при обгоне и опасные манёвры значительно повышают риск дорожно-транспортных происшествий», - говорится в обращении.

Дорожная полиция призвала водителей не спешить, не рисковать и строго соблюдать правила дорожного движения.