Ханкенди, Агдере и Ходжалы налаживают партнерство со вторым по величине городом Румынии - ФОТО

Специальный представитель президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов в рамках официального визита в Румынию посетил город Клуж-Напока, где провел встречу с вице-мэром Даном Штефаном Тарчей.

Как сообщили в пресс-службе посольства Азербайджана в Румынии, визит делегации во второй по величине город страны состоялся 13 августа после серии встреч в столице Бухаресте.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы установления и развития связей между Ханкенди, Агдере, Ходжалы и Клуж-Напокой, реализацию совместных проектов и перспективные инвестиционные возможности. Дан Штефан Тарча ознакомил азербайджанскую сторону с крупномасштабными инфраструктурными и социальными проектами, реализуемыми в Клуж-Напоке, а также с планами развития города.

В свою очередь, Эльчин Юсубов подробно рассказал о масштабных строительных и восстановительных работах, ведущихся в Карабахе под руководством президента Ильхама Алиева после освобождения территорий, и о поэтапном возвращении бывших вынужденных переселенцев в родные края. Особое внимание представитель президента уделил вопросам региональной безопасности, подчеркнув, что именно по инициативе Азербайджана в регионе запущен мирный процесс. Он отметил, что нормализация азербайджано-армянских отношений и подписание мирного соглашения откроют новые возможности для расширения торгово-экономических связей Южного Кавказа с Европой и, в частности, с Румынией.

По итогам встречи стороны достигли договоренности об укреплении партнерства по вопросам, представляющим взаимный интерес, организации взаимных визитов и расширении обмена опытом.