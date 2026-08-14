Садыр Жапаров планирует баллотироваться на второй срок

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров намерен участвовать в выборах главы государства в 2027 году.

Об этом он заявил в интервью журналисту Али Токтакунову.

"Я намерен баллотироваться еще на один срок и продолжить работу", - цитирует президента местное издание 24.kg.

Жапаров отметил, что все желающие участвовать в выборах могут баллотироваться. "Никого ограничивать не будем", - подчеркнул глава государства.

Садыр Жапаров является президентом Кыргызстана с 28 января 2021 года. Согласно конституции республики, избираться на пост главы государства можно дважды. Следующие президентские выборы состоятся 27 января 2027 года.