Некоторые из набравших более 600 баллов не поступят на медицинские специальности?

В 4-й группе в основном на медицинские специальности претендуют абитуриенты, набравшие более 600 баллов. Их число составляет 1212 человек.

Об этом председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде заявила во время прямого эфира в социальных сетях.

«Понятно, что все они не смогут поступить на желаемые медицинские специальности. В медицинском направлении в Азербайджанском медицинском университете есть различные специальности: общественное здравоохранение, фармацевтика, стоматология. Однако основная конкурсная ситуация складывается по специальности “лечебное дело (медицина)”.

В прошлом году проходные баллы были высокими. В этом году мы ожидаем, что проходной балл на медицинские специальности по сравнению с прошлым годом вырастет примерно на 20 баллов. На специальностях, где проходной балл превышает 500, рост может составить около 10 баллов.

В этой группе 5419 человек набрали более 150 баллов. Если они правильно расставят приоритеты при выборе специальностей, вне конкурса останутся всего около 300 человек», — отметила она.