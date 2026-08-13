В Колумбии увеличилось число погибших в результате землетрясения - ОБНОВЛЕНО

Свыше 300 человек обратились за помощью в Испании после полного солнечного затмения, которое можно было наблюдать на материковой части королевства.

Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Europa Press.

По его информации, в основном жалобы касались глаз.

Вечером 12 августа в Испании можно было наблюдать за первым более чем за век полным солнечным затмением, видимым с Пиренейского полуострова. Для того, чтобы безопасно насладиться явлением, жителям и гостям королевства рекомендовали использовать сертифицированные очки.

09:10

Число погибших в результате мощного землетрясения в Колумбии достигло 265.

Об этом сообщил президент страны Абелардо де ла Эсприэлья, передает ТАСС.

«К сожалению, 265 погибших, 3494 раненых, а число пропавших без вести тревожно возросло до 496», — рассказал он.

12 августа Абелардо де ла Эсприэлья подписал указ, объявляющий в Колумбии режим бедствия.