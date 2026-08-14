Спецслужбы Израиля предотвратили покушение на министра обороны Исраэля Каца.

Служба общей безопасности ШАБАК получила информацию о том, что террористическая ячейка из Дженина готовила нападение на министра обороны Израиля.

Атака планировалась во время церемонии открытия поселения Ганим, на которой также присутствовали министр Шломо Кархи, депутат Кнессета Юли Эдельштейн и губернатор Самарии Йосси Даган.

Как сообщило информационное издание Channel 14, получив оперативные данные, силовики провели экстренную переброску сил.

В ночь на 13 августа 2026 года всего за несколько часов бойцы контртеррористического подразделения Ямам при поддержке бригады Менаше провели одновременные рейды на три дома в Дженине.

Подозреваемые были задержаны без сопротивления до того, как успели вооружиться, и переданы для допроса. Власти проверяют информацию о том, что злоумышленники также планировали совершить нападение на новые поселения.

Источник: mignews