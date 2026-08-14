В Ясамальском районе на ряде улиц временно отключат электричество

14 августа в некоторых частях Ясамальского района будет ограничена подача электроэнергии.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в ОАО «Азеришыг».

Отмечается, что в целях повышения показателей качества электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию на трансформаторной подстанции, расположенной на территории обслуживания Ясамальского управления энергоснабжения и сбыта, будут проведены ремонтные работы.

В связи с этим с 10:00 до 13:00 будет ограничена подача электроэнергии на части улиц Алескера Алекперова, Мамеда Рагима, Ландау и Гурбана Халилова.