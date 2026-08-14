На «Евровидении» изменят правила зрительского голосования

Европейский вещательный союз (EBU) рассматривает изменения в системе зрительского голосования на конкурсе «Евровидение», которые могут быть введены уже в 2027 году.

Как сообщает шведское издание Aftonbladet, EBU направил вещателям стран-участниц письмо с разъяснениями недавних изменений правил. В документе, в частности, говорится о планах полностью перевести зрительское голосование в онлайн-формат.

Кроме того, предлагается обязать зрителей голосовать сразу за нескольких участников — например, выбирать своих трёх фаворитов.

В EBU объясняют необходимость изменений тем, что современная геополитическая ситуация всё чаще влияет на результаты зрительского голосования. По мнению организации, зрители могут поддерживать отдельных исполнителей по причинам, не связанным непосредственно с их выступлениями.

«Это не ново в истории «Евровидения» — мы уже видели подобное раньше. Но на этот раз это носит устойчивый характер и для многих вызывает серьёзную обеспокоенность», — говорится в письме.

В EBU считают, что переход на онлайн-голосование и возможность выбирать сразу нескольких фаворитов помогут повысить вовлечённость зрителей и снизить влияние организованного блокового голосования, не ставя под угрозу справедливость и доверие к конкурсу.

По данным издания, работа над новой системой уже ведётся — EBU рассчитывает подготовить её к конкурсу «Евровидение-2027», который пройдёт в Болгарии.

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