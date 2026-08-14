СМИ: Армен Григорян покинул пост секретаря Совбеза Армении обиженным

Армен Григорян покинул пост секретаря Совбеза Армении обиженным, Николу Пашиняну не удалось его убедить остаться в системе госуправления.

Об этом пишет газета Жоговурд.

Газета пишет, что Григорян был задет неожиданным решением уволить его и отказался занять должность советника премьера.

Для правящей команды решение Пашиняна снять с должности Григоряна, стоявшего у истоков “бархатной революции”, и назначить на его место экс-спикера Алена Симоняна также вызвало удивление. Вопрос не обсуждался в команде, более того была позиция, что Симонян на некоторое время уйдет с политической арены, пишет издание.

Накануне премьер-министр Никол Пашинян подписал указ о назначении Алена Симоняна секретарем Совета безопасности Армении.