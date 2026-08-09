Израиль отверг мирный план из 15 пунктов по урегулированию в Газе

Израиль отверг условия плана из 15 пунктов по урегулированию ситуации в секторе Газа, предложенного Советом мира.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаньяху на открытии заседания кабинета министров.

Глава правительства подчеркнул, что Армия обороны Израиля не станет отводить войска до полного и реального разоружения ХАМАС, включающего как тяжелое, так и легкое вооружение. По словам Нетаньяху, Израиль ведет консультации по данному вопросу с США, рассматривая различные предложения американской стороны, часть из которых остается для Иерусалима неприемлемой.