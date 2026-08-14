Объявлены результаты приема в учреждения профессионального образования

Государственное агентство по профессиональному образованию объявило результаты первого этапа приёма студентов в учреждения профессионального образования.

С 23 июля через платформу portal.edu.az от 39 735 человек было подано 150 354 заявки. По итогам конкурса 24 161 кандидат успешно прошёл отбор.

Зачисленным кандидатам необходимо до 18:00 25 августа предоставить требуемые документы и пройти регистрацию в учреждении профессионального образования, куда они были приняты.

В случае если кандидат не зарегистрируется в установленный срок или не предоставит полный пакет документов, это будет считаться отказом от обучения по выбранной специальности.