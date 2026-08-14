Во Франции заблокировали решение о запрете соцсетей для детей

Конституционный совет Франции заблокировал законопроект, запрещающий детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями.

В совете заявили, что инициатива нарушает свободу выражения мнений и не содержит достаточных правовых гарантий. В частности, запрет фактически потребовал бы от всех пользователей, включая взрослых, подтверждать свой возраст при доступе к определённым онлайн-сервисам.

При этом закон не устанавливал чётких условий и ограничений для такой процедуры.

Ранее французский парламент одобрил законопроект, который должен был сделать Францию первой страной в Европе с подобным запретом. Инициатива была разработана по примеру Австралии, где ограничения для пользователей младше 16 лет вступили в силу в декабре.

Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил премьер-министру Себастьяну Лекорню доработать законопроект с учётом замечаний Конституционного совета.

В Елисейском дворце заявили, что Макрон намерен добиться вступления реформы в силу до весны 2027 года — до президентских выборов. Сам французский президент не сможет баллотироваться на третий срок.