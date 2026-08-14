Концерт Канье Уэста в Алма-Ате перенесли - ВИДЕО

Организаторы перенесли концерт американского рэпера Канье Уэста в Алма-Ате на 15 августа из-за неблагоприятных погодных условий.

Oб этом артист сообщил на своей странице в социальной сети Х.

"Жителям Алма-Аты. В связи с погодными условиями сегодняшний концерт переносится на завтра. Здоровье и безопасность — приоритет. Увидимся завтра!", — говорится в публикации.

14 августа Telegram-канал Mash сообщил, что концерт Канье Уэста в Алма-Ате оказался под угрозой срыва из-за проблем с электричеством.