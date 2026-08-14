Восстанавливается движение поездов на линии Хырдалан - Сумгайыт

Движение пассажирских поездов на участке Хырдалан - Сумгайыт будет восстановлено до начала нового учебного года.

В рамках реализации Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку и прилегающих территориях на 2025–2030 годы завершено строительство нового автомобильного путепровода под железнодорожными путями на участке Хырдалан — Гюздек, сообщает 1news.az со ссылкой на АЖД.

В связи с этим началась подготовка к восстановлению пассажирских перевозок по железной дороге на данном направлении.

В настоящее время проводится проверка дорожной инфраструктуры на участке Хырдалан - Сумгайыт.

Одновременно продолжаются ремонтные работы подвижного состава, который будет задействован на новых рейсах по этому направлению.

После завершения всех необходимых работ движение поездов по маршруту Баку - Хырдалан - Сумгайыт до Сумгайыта будет восстановлено до начала нового учебного года.

Поезда будут курсировать ежедневно, без изменений в дни недели, с остановками на действующих станциях и остановочных пунктах.