Внесена ясность в вопрос направления призывников на итоговое медобследование
Граждане, призванные на срочную военную службу и получившие по итогам медосвидетельствования одну из четырёх определённых категорий, проходят итоговое медицинское обследование.
Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Речь идёт о призывниках, которым присвоены категории:
- B — годен к действительной военной службе вне строя;
- Ç — временно негоден к военной службе, в связи с чем предоставляется отсрочка;
- C — негоден к службе в мирное время и ограниченно годен в военное;
- D — полностью негоден к военной службе как в мирное, так и в военное время.
Итоговое обследование проводится в Центре медицинской оценки Агентства государственного медицинского страхования и экспертизы, действующего при Минтруда. Приём осуществляется по электронной очереди на основании направления Центральной военно-врачебной комиссии.
В центре призывникам проводят широкий спектр исследований, включая анализы крови, офтальмологическое и стоматологическое обследования, аудиометрию, BERA-тест, спирометрию, УЗИ, ЭЭГ, эхокардиографию, электромиографию, рентгенографию и гастроскопию.