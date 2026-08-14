Внесена ясность в вопрос направления призывников на итоговое медобследование

Граждане, призванные на срочную военную службу и получившие по итогам медосвидетельствования одну из четырёх определённых категорий, проходят итоговое медицинское обследование.

Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Речь идёт о призывниках, которым присвоены категории:

B — годен к действительной военной службе вне строя;

— годен к действительной военной службе вне строя; Ç — временно негоден к военной службе, в связи с чем предоставляется отсрочка;

— временно негоден к военной службе, в связи с чем предоставляется отсрочка; C — негоден к службе в мирное время и ограниченно годен в военное;

— негоден к службе в мирное время и ограниченно годен в военное; D — полностью негоден к военной службе как в мирное, так и в военное время.

Итоговое обследование проводится в Центре медицинской оценки Агентства государственного медицинского страхования и экспертизы, действующего при Минтруда. Приём осуществляется по электронной очереди на основании направления Центральной военно-врачебной комиссии.

В центре призывникам проводят широкий спектр исследований, включая анализы крови, офтальмологическое и стоматологическое обследования, аудиометрию, BERA-тест, спирометрию, УЗИ, ЭЭГ, эхокардиографию, электромиографию, рентгенографию и гастроскопию.