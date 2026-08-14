Роналду подписал брачный договор с Джорджиной за день до свадьбы

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес узаконили свои отношения. По данным Jornal de Noticias, 10 августа пара подписала брачный договор в Лиссабоне, а уже 11 августа в их доме в Кашкайше прошла гражданская церемония.

Свадьба состоялась ровно через год после помолвки. На церемонии присутствовали пятеро детей Роналду и лишь самые близкие друзья пары.

Согласно брачному договору, супруги сохраняют раздельное владение имуществом. Каждый из них остаётся владельцем активов, приобретённых до брака, а вопрос совместно нажитого имущества будет решаться по договорённости.

Роналду и Родригес решили сохранить свои фамилии и продолжить жить в Саудовской Аравии.

При этом на церемонии не присутствовали мать и сёстры футболиста.

41-летний Роналду и 32-летняя Джорджина воспитывают пятерых детей, двое из которых — общие дочери пары.