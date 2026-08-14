В Гёйчайском районе произошла цепная авария, пострадали 6 человек

В связи с ДТП, произошедшим на территории Гёйчайского района, 14 августа примерно в 11:00 в отделение неотложной медицинской помощи Гёйчайской центральной районной больницы были госпитализированы 6 человек — 4 мужчины и 2 женщины.

Об этом сообщили АПА в TƏBİB.

«У пострадавших были диагностированы ушибы мягких тканей различных частей тела, а также рваные раны. Им была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние пациентов оценивалось как удовлетворительное, поэтому они были выписаны домой для амбулаторного лечения», — говорится в сообщении.