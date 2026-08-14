На базе ВМС США в Италии обнаружен неизвестный беспилотник
На базе Военно-морских сил США в Италии был обнаружен неизвестный беспилотник.
Как сообщает газета Stars and Stripes, сразу после инцидента были приняты меры предосторожности.
По данным издания, итальянские правоохранительные органы провели проверку и установили, что внутри дрона не было взрывчатых веществ, и он не представлял угрозы взрыва.
После этого работа военной базы была восстановлена в обычном режиме.
Правоохранительные органы изъяли беспилотник.
Проводится расследование для установления причин появления дрона на территории базы.
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