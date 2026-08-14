На базе ВМС США в Италии обнаружен неизвестный беспилотник

На базе Военно-морских сил США в Италии был обнаружен неизвестный беспилотник.

Как сообщает газета Stars and Stripes, сразу после инцидента были приняты меры предосторожности.

По данным издания, итальянские правоохранительные органы провели проверку и установили, что внутри дрона не было взрывчатых веществ, и он не представлял угрозы взрыва.

После этого работа военной базы была восстановлена в обычном режиме.

Правоохранительные органы изъяли беспилотник.

Проводится расследование для установления причин появления дрона на территории базы.