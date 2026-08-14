 В Бельгии рабочие нашли в стене старого здания золото на $10 млн | 1news.az | Новости
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В Бельгии рабочие нашли в стене старого здания золото на $10 млн

First News Media21:00 - Сегодня
В Бельгии рабочие нашли в стене старого здания золото на $10 млн

Строители, проводившие ремонт в подвале старого здания в Синт-Гиллис-бэй-Дендермонде, обнаружили спрятанный в стене сундук с золотом, сообщил Daily Mail.

Предварительно стоимость находки оценивается примерно в $10 млн.

Внутри оказались золотые слитки, самородки и большое количество монет. Рабочие сообщили о находке владельцу здания — благотворительной организации CAW Oost-Vlaanderen, после чего на место вызвали полицию.

Сейчас правоохранители устанавливают происхождение клада. На некоторых слитках обнаружены отметки, датируемые 1957–1961 годами. Кто спрятал золото и при каких обстоятельствах, пока неизвестно.

Следствие также проверит, не связано ли сокровище с преступлениями прошлого, и попытается установить его законных владельцев или наследников.

Пока остаётся открытым вопрос, кому достанется найденное золото — владельцу здания, строителям или наследникам человека, который спрятал клад. В организации отмечают, что расследование может занять несколько лет.

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