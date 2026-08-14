МЧС сделало заявление в связи с землетрясением в Губе - ОБНОВЛЕНО

По информации, поступившей из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС, 14 августа в 20:56 по местному времени в Губинском районе было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,9.

Очаг землетрясения находился на глубине 13 километров.

По данным МЧС, в эпицентре землетрясение ощущалось силой около 5 баллов, в прилегающих районах — до 3–4 баллов.

На данный момент в МЧС не поступало информации о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения.

21:28

В Губинском районе зарегистрировано землетрясение.

Об этом сообщили в Бюро исследования землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.

Отмечается, что магнитуда подземных толчков, зафиксированных в 20:56 по местному времени, составила 4,9.

Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров.

В эпицентре землетрясение ощущалось силой, близкой к 5 баллам, а в прилегающих районах - до 3–4 баллов.