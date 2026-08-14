 Заснувший за рулём водитель устроил ДТП на трассе Евлах - Барда | 1news.az | Новости
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Заснувший за рулём водитель устроил ДТП на трассе Евлах - Барда

First News Media18:45 - Сегодня
Заснувший за рулём водитель устроил ДТП на трассе Евлах - Барда

В соцсетях распространились кадры ДТП на трассе Евлах — Барда. На видео видно, как водитель автомобиля «Лада» засыпает во время движения.

Машина несколько раз выезжает на встречную полосу, создавая опасные ситуации для других участников движения, после чего сталкивается с автомобилем, двигавшимся по своей полосе.

Кадры вызвали неоднозначную реакцию пользователей. Многие раскритиковали автора видео за то, что он не попытался предупредить водителя об опасности.

Как сообщает Qafqazinfo, в результате аварии никто не пострадал. Позже выяснилось, что водитель, спровоцировавший ДТП, страдает сахарным диабетом. По предварительным данным, причиной аварии стало ухудшение его самочувствия во время движения.

 

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