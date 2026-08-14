Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в сфере обороны
Заместитель премьер-министра Грузии, министр обороны Ираклий Чиковани встретился с послом Азербайджана в этой стране Фаигом Гулиевым.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Грузии.
Отмечается, что в ходе встречи азербайджанский дипломат представил министру обороны Грузии нового военного атташе, полковника Арзу Гасанова.
На встрече Ираклий Чиковани подчеркнул важность существующего стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном для обеспечения безопасности региона.
Он особо отметил роль Грузии в обеспечении мира, стабильности и долгосрочного развития на Южном Кавказе.
Стороны также обсудили вопросы, предусмотренные в рамках двусторонних и трехсторонних форматов сотрудничества в сфере обороны.
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