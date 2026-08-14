Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в сфере обороны

Заместитель премьер-министра Грузии, министр обороны Ираклий Чиковани встретился с послом Азербайджана в этой стране Фаигом Гулиевым.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Грузии.

Отмечается, что в ходе встречи азербайджанский дипломат представил министру обороны Грузии нового военного атташе, полковника Арзу Гасанова.

На встрече Ираклий Чиковани подчеркнул важность существующего стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном для обеспечения безопасности региона.

Он особо отметил роль Грузии в обеспечении мира, стабильности и долгосрочного развития на Южном Кавказе.

Стороны также обсудили вопросы, предусмотренные в рамках двусторонних и трехсторонних форматов сотрудничества в сфере обороны.