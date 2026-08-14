В Баку, Сумгайыте и Абшероне выявлены факты незаконной вырубки деревьев

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности за последнюю неделю, на территории городов Баку, Сумгайыт и Абшеронского района были выявлены факты незаконной вырубки деревьев.

Об этом сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

Было установлено, что в результате незаконной вырубки деревьев по улице Вунгтау в Хатаинском районе города Баку, в 4-м квартале города Сумгайыт и по улице Рафика Дуньямалиева в поселке Масазыр Абшеронского района зеленым насаждениям был нанесен ущерб на сумму 71 тыс. 940 манатов.

Поскольку сумма ущерба, нанесенного зеленым насаждениям по каждому факту, образует состав преступления, собранные материалы направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.