Президент Южной Кореи призвал КНДР к мирному сосуществованию

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён призвал к мирному сосуществованию с КНДР.

Как передает 1news.az, об этом южнокорейский лидер заявил по случаю 81-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского господства.

Ли Чжэ Мён напомнил, что еще в 2025 году заявил о готовности уважать существующую в КНДР систему и не добиваться объединения полуострова путем поглощения. По его словам, Сеул не имеет враждебных планов в отношении Пхеньяна.

«Мы должны стремиться к мирному сосуществованию на основе принципов инклюзивности и взаимоуважения», — сказал президент РК.

Он также призвал Северную и Южную Корею сесть за стол переговоров. По его словам, диалог является «не уступкой, а началом мирного сосуществования».