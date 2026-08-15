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Арагчи: решение о возобновлении переговоров с США пока не принято

First News Media09:21 - Сегодня
Арагчи: решение о возобновлении переговоров с США пока не принято

Иран пока не принял решения о возобновлении переговоров с США.

Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, его заявление приводит агентство ISNA.

По его словам, решение о возобновлении переговоров пока не принято, несмотря на деятельность посредников в лице Катара и Пакистана по обмену сообщениями и поддержанию контактов.

Существовавшие ранее каналы связи утратили эффективность, сейчас Иран разрабатывает временный вариант, который может стать постоянным. Глава МИД Ирана не пояснил, о каком канале связи идет речь.

Арагчи напомнил, что, согласно Исламабадскому меморандуму, стороны обязались прекратить военные действия. США нарушили эту договоренность.

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