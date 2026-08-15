Арагчи: решение о возобновлении переговоров с США пока не принято
Иран пока не принял решения о возобновлении переговоров с США.
Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, его заявление приводит агентство ISNA.
По его словам, решение о возобновлении переговоров пока не принято, несмотря на деятельность посредников в лице Катара и Пакистана по обмену сообщениями и поддержанию контактов.
Существовавшие ранее каналы связи утратили эффективность, сейчас Иран разрабатывает временный вариант, который может стать постоянным. Глава МИД Ирана не пояснил, о каком канале связи идет речь.
Арагчи напомнил, что, согласно Исламабадскому меморандуму, стороны обязались прекратить военные действия. США нарушили эту договоренность.
407