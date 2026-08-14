Гурбан Етирмишли: В ближайшие дни ожидаются повторные толчки после землетрясения

Как сообщалось ранее, вечером 14 августа в Губинском районе Азербайджана были зафиксированы подземные толчки.

Генеральный директор Центра сейсмологической службы Гурбан Етирмишли сообщил, что сила землетрясения составила около 5 баллов. Толчки ощущались и в соседних районах.

По его словам, серьёзных разрушений, вероятнее всего, не будет. При этом специалист отметил, что в ближайшие дни ожидаются повторные толчки.

«Ежедневно в нашей стране фиксируются локальные подземные толчки, однако некоторые из них ощущаются населением. Это процесс, связанный с повышением напряжения в подземных породах. Вероятность катастрофического землетрясения в нашей стране практически равна нулю», — заявил Етирмишли.

Он также отметил, что последние землетрясения происходят преимущественно в сейсмически активных районах и в настоящее время оснований для тревоги нет.