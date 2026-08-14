Озеро Бёюкшор окрасилось в зелёный цвет: Проводятся анализы - ФОТО

14 августа 2026 года сотрудники Государственной службы контроля за использованием и охраной водных ресурсов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана обнаружили, что часть озера Бёюкшор приобрела зелёный цвет.

Об этом «Qafqazinfo» сообщили в Управлении по использованию водных ресурсов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

Согласно предварительным наблюдениям, зелёная масса прикрепляется к поверхности камней, имеет слизистую структуру и скапливается в отдельных местах, а также отличается различными оттенками зелёного. Это позволяет предположить, что причиной явления может быть фотосинтез, происходящий в водорослях.

В ведомстве отметили, что август является благоприятным периодом для развития фотосинтезирующих организмов, в том числе некоторых видов водорослей и цианобактерий. Высокая температура воды, интенсивное солнечное излучение и наличие в воде питательных веществ, таких как азот и фосфор, могут способствовать их быстрому размножению и образованию локальных скоплений.

При этом специалисты подчеркнули, что наблюдаемое зелёное вещество может быть связано с сезонными и естественными биологическими процессами. Однако для точного определения его происхождения, состава и физико-химических показателей сотрудники Центральной лаборатории службы взяли образцы.

В настоящее время проводятся соответствующие лабораторные анализы. По их результатам будут приняты необходимые меры.