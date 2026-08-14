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Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием»

First News Media00:09 - Сегодня
Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подвергся критике после того, как назвал Великобританию «первой исламской республикой с ядерным оружием». Его заявление вызвало негативную реакцию как в Израиле, так и в самой Британии.

Во время интервью Нетаньяху спросили, не считает ли он, что определение «исламская» сегодня можно применить к значительной части Европы. В ответ израильский премьер заявил, что кто-то якобы уже назвал Британию «Исламской республикой с ядерным оружием».

Депутат израильского Кнессета Ави Дабуш раскритиковал Нетаньяху, обвинив его в насмешках над союзником на фоне дипломатических проблем Израиля.

В британском МИДе заявление премьер-министра Израиля назвали «абсолютно неприемлемым». В ведомстве сообщили, что довели свою позицию до израильской стороны.

При этом британский премьер-министр пока не прокомментировал, считает ли Лондон высказывание Нетаньяху официальной позицией израильского руководства.

По данным The Guardian, подобные заявления о Великобритании ранее звучали со стороны представителей ультраправых политических кругов. В 2024 году вице-президент США Джей Ди Вэнс также говорил о возможном превращении страны в «исламистское государство с ядерным оружием».

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