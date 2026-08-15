В США пять человек стали жертвами стрельбы

В американском штате Мичиган произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек.

Как передает 1news.az со ссылкой на Associated Press, полиция прибыла в дом после сообщения о стрельбе. На месте были обнаружены тела трех погибших и один пострадавший, которого доставили в больницу.

В ходе поисков подозреваемого — 39-летнего Чеда Хикмана — правоохранители обнаружили четвертого погибшего в другом доме.

Позже полиция обнаружила автомобиль Хикмана в лесу. Рядом с машиной были найдены тела самого подозреваемого и еще одного погибшего.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.