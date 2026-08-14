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В Британии второй поезд за сутки сошел с рельсов

First News Media23:00 - 14 / 08 / 2026
В Британии второй поезд за сутки сошел с рельсов

В районе Уикфорда (графство Эссекс, Великобритания) сошел с рельсов поезд компании Greater Anglia, передает The Telegraph.

По данным транспортной полиции, задние вагоны состава сошли с рельсов и остались в вертикальном положении. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

На сайте National Rail опубликовано сообщение о закрытии движения между станциями Уикфорд и Саутенд Виктория до дальнейшего уведомления — для расследования причин происшествия.

Инцидент произошёл менее чем через сутки после аварии на маршруте Лондон—Истборн (Восточный Сассекс), где пострадали 20 человек, двое из них серьёзно.

Эксперты пока не называют причины ЧП, однако, как отмечает The Telegraph, оба происшествия случились в условиях аномальной жары, когда температура превышала 38°C.

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