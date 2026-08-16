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Президент Колумбии попросил Трампа временно отменить пошлины из-за землетрясения

First News Media13:18 - Сегодня
Президент Колумбии попросил Трампа временно отменить пошлины из-за землетрясения

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой временно приостановить действие повышенных таможенных пошлин на колумбийские товары.

Глава государства написал в соцсети Х, что обратился с предложением о приостановке тарифов для поддержки колумбийских предпринимателей, столкнувшихся с тяжелыми последствиями разрушительного землетрясения. Де ла Эсприэлья также выразил признательность американской стороне за оказанную финансовую и гуманитарную помощь, подчеркнув особую важность союзнических отношений между Вашингтоном и Боготой.

В ходе разговора Дональд Трамп выразил солидарность и соболезнования в связи с гибелью людей. Ранее сообщалось, что в результате подземных толчков в Колумбии погибли 294 человека, а число пострадавших превысило 3,9 тысячи. США ввели 12,5-процентные пошлины в отношении 60 стран, включая Колумбию, 23 июля.

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