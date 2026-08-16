Водитель заснул за рулем: в Венгрии перевернулся автобус с 57 пассажирами

На востоке Венгрии в результате серьезного ДТП с участием польского автобуса погибли не менее 12 человек.

Трагедия произошла в ночь на 16 августа в районе города Мезёкерешть. Зарегистрированный в Польше автобус, направлявшийся в сторону города Ньиредьхаза, съехал в кювет и перевернулся. На момент аварии в салоне находились 57 пассажиров и два водителя.

По предварительным данным, находившийся за рулем мужчина заснул, после происшествия он был задержан правоохранительными органами. Помимо 12 погибших, еще как минимум 10 человек получили травмы различной степени тяжести. Президент Польши Кароль Навроцкий и глава МИД Радослав Сикорский выразили соболезнования и подтвердили, что Варшава находится в постоянном контакте с венгерскими властями.

Источник: Reuters