После кибератаки на налоговую службу во Франции созывают кризисный штаб

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню проведет экстренное заседание кризисного штаба, созданного после кибератаки на налоговую службу, в результате которой были похищены персональные данные почти 680 тыс. человек.

Как передает 1news.az со ссылкой на газету Le Figaro, об этом заявили в канцелярии главы французского правительства.

Отмечается, что заседание пройдет в формате защищенной видеоконференции.

Расследованием кибератаки, совершенной 14 августа, занимается прокуратура Парижа.

Кроме того, сенаторы от Социалистической партии потребовали также создать парламентскую комиссию для установления причин произошедшего.