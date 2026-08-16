К сведению граждан: на некоторых территориях не будет газа

В ряде сёл Джалилабадского района, а также в некоторых частях райцентра временно будет приостановлено газоснабжение.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Лянкяранское региональное управление по эксплуатации газа, в связи с подготовительными работами к осенне-зимнему сезону с 10:00 17 августа и до завершения работ будет временно приостановлено газоснабжение на улицах Джавадхана, А.Джавада, Саттархана-3 и Н.Туси в городе Джалилабад, а также в сёлах Абдуллу, Фарзили, Зопун, Сулучешме, Астанлы, Алиабад, Мешадивелли, Серхадабад, Чюнеханлы, Джафарлы и Гасанли.

Учреждение попросило абонентов отнестись с пониманием к возможным неудобствам.