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Из музея на Сицилии украли работы художника эпохи Возрождения

First News Media23:00 - 16 / 08 / 2026
Из музея на Сицилии украли работы художника эпохи Возрождения

Четыре бесценные работы художника Антонелло да Мессина украдены из Регионального музея (MuMe) города на острове Сицилия, передает 1news.az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает дирекция учреждения культуры, проникшие в музей накануне вечером злоумышленники вынесли четыре деревянные панели — три из пяти полиптиха Сан-Грегорио и двустороннюю картину на дереве с изображением Богоматери и Христа.

Вторая работа хранилась в специальной защищенной витрине. «Неизвестные вечером 15 августа проникли в музей, отключив систему защиты и сигнализацию, взломали специальную витрину с двусторонней панелью, из полиптиха Сан-Грегорио сняли три из пяти панелей», — говорится в сообщении музея. На месте работают специалисты, которые говорят, что у преступников не хватило времени снять полиптих полностью.

Полиптих был создан для местного монастыря. Произведение сильно пострадало, в том числе после землетрясения 1908 года, и его неоднократно реставрировали.

Двусторонняя дощечка с Мадонной и младенцем на одной стороне и Христом была приобретена у крупного аукционного дома Christie's в Лондоне, уточняет газета La Repubblica.

Антонелло да Мессина (около 1429—1479) — крупнейший сицилийский художник раннего Возрождения. Долгие годы его произведения не покидали острова, и только в нынешнем веке их стали вывозить на выставки. Всего сохранилось около 40 произведений живописца. Недавно за 12 млн долларов был выкуплен рисунок на дереве «Христос в терновом венце» (Ecce Homo) у аукционного дома Sotheby's.

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